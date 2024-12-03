sonyazhytkova .3 декабря, 2024 9

Акторка , відома за ролями у фільмах "Мисливці за привидами: Крижана Імперія" та "Мисливці за привидами: З того світу", стала новим доповненням акторського ансамблю стрічки "Крик 7".

Деталі щодо ролі О’Коннор поки тримають у секреті. У новій частині вона з’явиться разом із Нів Кемпбелл, яка повертається до ролі Сідні Прескотт, та Ізабел Мей, котра зіграє доньку легендарної "останньої дівчини".

Сюжет фільму також поки не розкривають, проте відомо, що він продовжує історію "Крика VI", який у березні 2023 року встановив рекорд франшизи, зібравши понад $108 мільйонів у прокаті США. Загалом, фільми серії "Крик" заробили понад $900 мільйонів у світовому прокаті.

Режисером сьомої частини стане Кевін Вільямсон, автор сценарію до першого легендарного "Крика", знятого Весом Крейвеном у 1996 році. Над новим сценарієм працюватиме Гай Бусік.

Селеста О’Коннор вже зарекомендувала себе як талановита акторка, зігравши у таких проєктах, як "Мадам Павутина" від Marvel, драма Зака Браффа "Хороша людина", слешер "Дивний" та фестивальний фільм "Села і Тузи". Зараз вона бере участь у створенні науково-фантастичного трилера "UAP", що обіцяє бути не менш захопливим.

Джерело: Deadline