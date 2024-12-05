sonyazhytkova .5 декабря, 2024 9

Актор, який здобув популярність завдяки ролі в серіалі "Ted Lasso", приєднався до зіркового складу стрічки "Matchbox". Він поділить екран з Джоном Сіною та Джесікою Біл.

Фільм заснований на культових іграшках Matchbox від Mattel, які вперше з’явилися у 1953 році. Ідея бренду виникла, коли Джек Одделл, автомобільний ентузіаст, створив маленькі машинки для своєї дочки, аби вона могла взяти їх до школи — лише за умови, що вони вміщуються в сірникову коробку. Згодом ці автомобільчики стали популярними серед однолітків, і так народився бренд, який з роками завоював серця мільйонів фанатів. Сьогодні, більш ніж через 70 років, Матчбокс залишається одним із найбільш упізнаваних брендів, що асоціюються не лише з іграшками, а й із справжніми колекційними моделями.

Режисером картини стане Сем Харгрейв, відомий завдяки роботі над серією "Extraction", а сценарій написали Девід Коггешолл та Джонатан Троппер. Роль Сема Річардсона поки що тримається в таємниці, але його участь у проєкті вже викликає великий інтерес серед фанатів.

Джерело: Deadline