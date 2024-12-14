sonyazhytkova .14 декабря, 2024 14

Якого персонажа втілить Рекнер, поки тримають у секреті. Натомість відомо, що Нів Кемпбелл повернеться до легендарної ролі Сідні Прескотт.

До акторського складу також долучилися Ізабель Мей, Селесте О’Коннор, Ейса Джерманн і Макенна Грейс. При цьому героїня Мей, за інформацією інсайдерів, стане донькою Сідні.

Сюжет нової частини франшизи поки залишається загадкою. Серія "Крик" продовжує захоплювати аудиторію — загальні касові збори всіх фільмів перевищують $900 мільйонів, а шоста частина, яка вийшла у 2023 році, встановила рекорд для серії, зібравши понад $108 мільйонів у США.

Цього разу режисером фільму стане Кевін Вільямсон — творець оригінального сценарію першого "Крику" Веса Крейвена. Робота над сценарієм довірена Гаю Басіку, а прем’єра стрічки запланована на 27 лютого 2026 року.

Чи зможе сьомий "Крик" перевершити попередників і здивувати шанувальників? Відповідь на це питання ми дізнаємося вже за два роки.

Джерело: Deadline