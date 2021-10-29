Анастасия Лях .29 октября, 2021 12

Как пишет The Sun, актер Джейсон Момоа во время съемок сиквела «Аквамена» заразился ковидной инфекцией и отправился на самоизоляцию, так что съемочный процесс временно приостановлен.

Сообщается, что параллельно Момоа получил на площадке несколько травм во время выполнения каскадерских трюков, так что сейчас отлеживается и залечивает раны, помимо того, что борется с вирусом. Создатели проекта надеются, что в скором времени артист поправится, работа возобновится и небольшой перерыв не повлияет на дату релиза.

В настоящее время выход «Аквамена 2» запланирован на 15 декабря 2022 года.