Анастасия Лях .18 июня, 2020 3

Еще две недели назад Джеймс Кэмерон прибыл в Новую Зеландию, чтобы продолжить съемки сиквелов «Аватара», прерванные коронавирусом, но только сейчас процесс действительно запустился.

Оказывается, съемочной группе пришлось четырнадцать дней просидеть в карантине, прежде чем власти Новой Зеландии допустили их на съемочную площадку. О том, что процесс таки наконец стартовал, продюсер франшизы Джон Ландау сообщил в своем Инстаграме.

Отметим, что съемки проходят в условиях строгого соблюдения карантинных норм: команда находится в масках и придерживается дистанции друг с другом.

Релиз «Аватара 2» намечен на 17 декабря 2021 года.