Джеймс Кэмерон сообщил о завершении съемок сиквела «Аватара», пишет Collider. Сейчас заканчивается работа над триквелом.
Напомним, Кэмерон снимает несколько продолжений своей хитовой эко-фантастики параллельно. По словам постановщика, съемки второго фильма завершены на 100%, а третьего — на 95%.
Также напомним, что планируются картины «Аватар 4» и «Аватар 5». Из-за коронавируса и карантина производство продолжений, которое проходит в Новой Зеландии, весной было поставлено на паузу, но в августе смогло возобновиться.
Релиз «Аватара 2» из-за временной заморозки продакшена сдвинулся с декабря 2021 на декабрь 2022. Соответственно на год сдвигаются премьеры и всех остальных продолжений, то есть теперь это ориентировочные релизы декабря 2023, декабря 2024 и декабря 2025.