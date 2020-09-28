Анастасия Лях .28 сентября, 2020 35

Джеймс Кэмерон сообщил о завершении съемок сиквела «Аватара», пишет Collider. Сейчас заканчивается работа над триквелом.

Напомним, Кэмерон снимает несколько продолжений своей хитовой эко-фантастики параллельно. По словам постановщика, съемки второго фильма завершены на 100%, а третьего — на 95%.

Также напомним, что планируются картины «Аватар 4» и «Аватар 5». Из-за коронавируса и карантина производство продолжений, которое проходит в Новой Зеландии, весной было поставлено на паузу, но в августе смогло возобновиться.