Анастасия Лях .22 мая, 2020 5

По словам продюсера франшизы Джона Ландау, съемки сиквелов возобновятся уже на следующей неделе. Съемочные площадки в Новой Зеландии готовы к работе.

Об этом Ландау сообщил на своей странице в Инстаграме. То есть «Аватар 2» станет первым проектом, производство которого возобновится после пандемии коронавируса. А Новая Зеландия — первая страна, разрешившая на своей территории съемки в условиях карантина.

Это означает, что в ближайшее время, скорее всего, продолжится и продакшен сериала «Властелин колец» студии Amazon, съемки которого также проходили в Новой Зеландии и были прерваны эпидемией.