Анастасия Лях .14 марта, 2020 4

Студия Warner не стала останавливать съемки фильмов «Бэтмен» и «Матрица 4», несмотря на коронавирус и связанные с ним повальные замораживания текущих проектов и переносы уже готовых релизов.

Как сообщает Variety, работа режиссера Мэтта Ривза над новой историей Брюса Уэйна и работа Ланы Вачовски над продолжением культовой научно-фантастической франшизы с Киану Ривзом идут полным ходом, без каких-либо изменений графика.

Напомним, что ранее Warner остановила производство байопика об отношениях между Элвисом Пресли и его менеджером, который снимает режиссер Баз Лурман. Но у такого решения была веская причина: Том Хэнкс, играющий менеджера Пресли, заразился коронавирусом.