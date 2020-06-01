Анастасия Лях .1 июня, 2020 4

Великобритания, как и ряд других стран, смягчает карантинный режим. Как сообщает The Guardian, на днях британское правительство приняло ряд поправок, разрешающих проведение киносъемок.

Естественно, съемочным группам нужно будет придерживаться норм усиленной гигиены и других мер безопасности во время работы. Но подобным разрешением правительство, конечно же, надеется приподнять с колен экономику, которая рухнула во время пандемии.

Это означает, что в ближайшие месяц-два должны возобновиться съемки таких проектов, как «Бэтмен», «Ведьмак», «Фантастические звери 3».

Напомним, что на днях уже частично восстановилось кинопроизводство в Новой Зеландии, куда, в частности, вернулся Джеймс Кэмерон, чтобы продолжить работу над «Аватарами».