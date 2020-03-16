Анастасия Лях .16 марта, 2020 4

На фото: Бэтмен и его бэтмобиль

Недавно мы писали, что руководство Warner в отличие от других голливудских студий решило не останавливать производство крупных проектов, в частности «Бэтмена», из-за коронавируса.

Однако теперь появилась информация, что съемки фильма с Робертом Паттинсоном все-таки заморожены.

Как сообщает The Hollywood Reporter, съемки, проходившие в Лондоне и должные на днях передислоцироваться в Ливерпуль, приостановлены минимум на две недели, а дальше в зависимости от распространения или спада эпидемии продакшен будет либо возобновлен, либо продлен на карантин.