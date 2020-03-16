Недавно мы писали, что руководство Warner в отличие от других голливудских студий решило не останавливать производство крупных проектов, в частности «Бэтмена»,
Однако теперь появилась информация, что съемки фильма с Робертом Паттинсоном
Как сообщает The Hollywood Reporter, съемки, проходившие в Лондоне и должные на днях передислоцироваться в Ливерпуль, приостановлены минимум на две недели, а дальше в зависимости от распространения или спада эпидемии продакшен будет либо возобновлен, либо продлен на карантин.
При этом производство других больших проектов Warner идет по плану. Так, сегодня, 16 марта, стартовали съемки третьей части «Фантастических зверей», а команда четвертой «Матрицы» готовится переместиться из