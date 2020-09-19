Анастасия Лях .19 сентября, 2020 14

Variety сообщает, что исполнитель главной роли в новом «Бэтмене» Роберт Паттинсон излечился от коронавируса, так что съемки картины благополучно продолжились.

Напомним, продакшен, проходящий в Великобритании, был прерван около двух недель назад, так как у Паттинсона оказался положительный результат теста на коронавирус. То есть съемки, которые были приостановлены весной и лишь в конце лета возобновились, пришлось опять поставить на паузу.

Но теперь все в порядке и с актером, и с фильмом. Вся команда вернулась к работе, которая идет уже полным ходом. Напомним, предстоящий «Бэтмен» от режиссера Мэтта Ривза будет не столько супергеройским экшеном, сколько нуарным детективом, а Брюс Уэйн выступит в роли сыщика, расследующего цепочку политических убийств.

В ролях также заняты Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано, Энди Серкис, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард и другие. Релиз намечен на 30 сентября 2021 года.