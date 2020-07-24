Анастасия Лях .24 июля, 2020 7

Продакшен дисишной комикс-экранизации «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном не начнется в текущем году, как было запланировано, сообщает The Hollywood Reporter.

Съемки фильма, посвященного антигерою из вселенной «Шазама», должны были стартовать этой весной, но из-за пандемии коронавируса были отложены. Джонсон утверждал, что производство начнется в конце лета, однако теперь студия Warner намерена приступить к работе не раньше середины 2021 года.

Это значит, что картина точно не выйдет в прокат 22 декабря 2021, как было заявлено. Скорее всего, премьеру стоит ждать в конце 2022 года.