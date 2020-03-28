Анастасия Лях .28 марта, 2020 3

Несмотря на коронавирус, киностудия Marvel намерена начать съемки сиквела «Доктора Стрэнджа» согласно запланированному графику, пишет Collider.

Сообщается, что Сэм Рейми, назначенный постановщиком продолжения вместо Скотта Дерриксона, в настоящее время активно занимается препродакшеном проекта, невзирая на пандемию и связанный с ней карантин. И съемки должны стартовать в конце июня, как и было намечено ранее.

Напомним, сиквел получил название «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия». Помимо героя Бенедикта Камбербэтча ключевую роль в сюжете сыграет Алая ведьма в исполнении Элизабет Олсен. Релиз запланирован на май 2021 года.