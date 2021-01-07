Анастасия Лях .7 января, 2021 1

Как сообщила в интервью Джимми Киммелу актриса Элизабет Олсен, играющая Алую ведьму в сиквеле «Доктора Стрэнджа», съемки фильма, проходящие в Лондоне, сейчас вынужденно поставлены на паузу.

Благо, никто из съемочной группы не заболел коронавирусом. Однако из-за сильно осложнившейся ситуации в Англии, резкого роста заболеваемости и переполненных больниц пришлось притормозить с продакшеном до того времени, когда положение в стране и столице стабилизируется.

Напомним, продолжение получило название «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия». Сюжет держится в секрете, но известно, что помимо Бенедикта Камбербэтча к своей роли вернется Рэйчел МакАдамс, сыгравшая в оригинале возлюбленную главного героя. В режиссерском кресле Скотта Дерриксона сменил Сэм Рэйми.