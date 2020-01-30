Анастасия Лях .30 января, 2020 6

Как сообщает DiscussingFilm, производство фильма «Неизведанное: Удача Дрейка», основанного на серии видеоигр Uncharted, стартует уже через месяц, в марте.

Напомним, недавно проект покинул режиссер Трэвис Найт из-за невозможности согласовать рабочие графики с исполнителем главной роли Томом Холландом. Судьба картины опять зависла в воздухе. Но в настоящее время студия Sony, владеющая правами на адаптацию, уже практически подписала контракт с новым постановщиком. Так что съемки должны стартовать в марте.

Теперь в режиссерском кресле окажется Рубен Флейшер («Зомбиленд», «Зомбиленд 2», «Веном»). Если не возникнут очередные разногласия и запинки, и съемки начнутся и закончатся вовремя, то релиз стоит ждать в марте 2021 года.