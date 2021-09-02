Анастасия Лях .2 сентября, 2021 2

Из-за ковида и ужесточившегося карантинного режима в Австралии стриминг Netflix решил перенести съемки сиквела «Эвакуации» в Чехию, сообщает Variety.

Напомним, оригинальный боевик «Эвакуация» (он же «Тайлер Рейк: Операция по спасению»), в котором звезда «Тора» Крис Хемсворт сыграл совестливого наемника, вышел в 2020 году и стал на Netflix большим хитом. Сразу же было объявлено, что в разработку запущено продолжение.

Пока непонятно, когда именно съемочная группа отправится в Прагу. Но на конец года запланированы съемки фильма «Фуриоса», который станет приквелом «Безумного Макса: Дороги ярости». Они должны будут пройти в Австралии и также с участием Хемсворта.