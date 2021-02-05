Анастасия Лях .5 февраля, 2021 16

Как сообщает Daily Mail, несколько членов творческой команды фильма получили положительные результаты теста на коронавирус, из-за чего продакшен снова пришлось приостановить.

О том, кто именно заболел, информации нет. Инсайдеры утверждают, что в числе заразившихся есть актер или актриса из основного состава, именно поэтому производство и прервали. Перерыв в съемках продлится как минимум две недели.

Напомним, в третьем фильме фэнтезийной франшизы не будет Джонни Деппа. Роль антагониста Гриндельвальда вместо него исполнит Мадс Миккельсен.

Релиз «Фантастических зверей 3», у которых пока что нет подзаголовка, намечен на 14 июля 2022 года.