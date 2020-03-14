Анастасия Лях .14 марта, 2020 2

Ранее мы сообщили, что студия Warner не стала останавливать съемки фильмов «Бэтмен» и «Матрица 4» из-за эпидемии коронавируса. Также стало известно, что производство триквела фэнтезийной франшизы «Фантастические звери» по сценариям Джоан Роулинг начнется вовремя.

Как пишет Comic Book, съемки продолжения «Фантастических зверей» стартуют уже послезавтра, 16 марта, как и было запланировано. О сюжете пока ничего неизвестно, кроме того, что действие начнется там, где закончились «Преступления Гриндельвальда», а новой локацией после Нью-Йорка (первый фильм) и Парижа (второй фильм) станет Рио-де-Жанейро .

Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Эзра Миллер, Джессика Уильямс, Джуд Лоу и Джонни Депп должны вернуться к своим ролям. Релиз триквела намечен на 12 ноября 2021 года.