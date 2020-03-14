Ранее мы сообщили, что студия Warner не стала останавливать съемки фильмов «Бэтмен» и «Матрица 4»
Как пишет Comic Book, съемки продолжения «Фантастических зверей» стартуют уже послезавтра, 16 марта, как и было запланировано. О сюжете пока ничего неизвестно, кроме того, что действие начнется там, где закончились «Преступления Гриндельвальда», а новой локацией после
Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Эзра Миллер, Джессика Уильямс, Джуд Лоу и Джонни Депп должны вернуться к своим ролям. Релиз триквела намечен на 12 ноября 2021 года.