Таня Гончаренко .4 октября, 2021 7

Съемки ожидаемой новинки с Ди Каприо в главной роли, которые проходили в Оклахоме завершены. Об этом сообщает Osage News.

Фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" основан на бестселлере Дэвида Гранна, в котором рассказывается реальная история случившаяся в 20-х годах. Речь о расследовании серии жестоких убийств коренных американцев из племени осейджи. Убийства начались после того, как на землях индейцев обнаружили нефть. За дело взялся Джон Эдгар Гувер, которому впоследствии удалось возглавить ФБР и удержаться на посту его директора почти 50 лет.

Главные роли в картине исполняют Леонардо Ди Каприо, Брендан Фрейзер, Джон Литгоу, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Лили Гладстон и другие.

Точной даты релиза пока нет, но он запланирован на 2022 год. Картина должна выйти параллельно в кинотеатрах и на платформе Apple TV+.