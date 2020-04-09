Анастасия Лях .9 апреля, 2020 3

Видимо, у актера такой же непростой характер, как и у его персонажа из « Что-то не так с Кевином». И теперь поведение звезды может напрямую повлиять на его актерскую карьеру.

Как пишет издание Cosmic Book, студия Warner подумывает отменить производство фильма «Флэш», основанного на дисишных комиксах про Барри Аллена. Напомним, Эзра Миллер сыграл Флэша в «Лиге справедливости» 2017 года выпуска, и с тех пор в разработке находится сольный проект, из которого один за другим уходят сценаристы и режиссеры « из-за творческих разногласий» (резонно предположить, что из-за сложного характера Миллера).

Также Warner может исключить персонаж Эзры Миллера из сюжета фэнтезийной франшизы «Фантастические звери», где он играет Криденса Бэрбоуна. Или же заменить Миллера другим актером, поскольку Криденс — герой немаловажный.