Видимо, у актера такой же непростой характер, как и у его персонажа из «
Как пишет издание Cosmic Book, студия Warner подумывает отменить производство фильма «Флэш», основанного на дисишных комиксах про Барри Аллена. Напомним, Эзра Миллер сыграл Флэша в «Лиге справедливости» 2017 года выпуска, и с тех пор в разработке находится сольный проект, из которого один за другим уходят сценаристы и режиссеры «
Также Warner может исключить персонаж Эзры Миллера из сюжета фэнтезийной франшизы «Фантастические звери», где он играет Криденса Бэрбоуна. Или же заменить Миллера другим актером, поскольку Криденс — герой немаловажный.
А все
Ха! Не обойдутся они никак без Миллера в "Фантастических тварях"! Он герой не то что немаловажный, а фактически один из главных. Замена тут не сыграет: альтернативы Эзре просто нет. Так что помирятся и снимут!