Таня Гончаренко .21 декабря, 2021 14

Производство пятого сезона популярного сериала Netflix "Корона" пришлось приостановить из-за позитивных тестов на коронавирус сразу у восьми членов съемочной группы. - сообщает издание The Daily Mail.

По заявлению руководства стриминга, съемочный процесс должен возобновиться в начале 2022 года.

Пятый сезон воспроизводит период 90-х годов, которые считаются самыми скандальными и дараматическими в истории королевской семьи.

Съемки прервались на эпизоде, когда в сериал ввели новых героев — премьер-министра Британии Тони Блэра и его жену. Он вступил на этот пост в 1997 году, в год трагической гибели принцессы Дианы.