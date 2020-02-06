Анастасия Лях .6 февраля, 2020 4

Съемочный процесс фильма «Вечные», основанного на одноименном комиксе Marvel, официально закончился. Впереди — постпродакшен.

Об окончании съемок в соцсетях объявили некоторые исполнители ведущих ролей. Например, актер Ричард Мэдден (он же Робб Старк из «Игры престолов») рапортовал в своем Инстаграме, а актриса Джемма Чан сообщила информацию в Твиттере.

Сюжет «Вечных» будет косвенно связан с событиями картины «Мстители: Финал». После того, как схватка с Таносом унесла жизни нескольких Мстителей, на арену решили выйти супергерои Вечные (бессмертные сверхлюди, созданные инопланетной расой), чтобы защитить человечество, ставшее теперь уязвимым.

Напомним, в фильме также снялись Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани и другие. Релиз запланирован на 5 ноября 2020 года.