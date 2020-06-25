На фото: Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс на съемках "Матрицы 4" до карантина
Папарацци засняли Киану Ривза, Кэрри-Энн Мосс и Нила Патрика Харриса в Берлине, где, судя по всему, возобновилось производство четвертой «Матрицы».
Напомним, съемки новой части популярной фантастической франшизы были поставлены на паузу в марте, когда европейские страны ввели строгий карантинный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день о проекте известно немного. Сюжет держится в секрете. Известно, что сценаристом и режиссером выступает Лана Вачовски. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс снова исполнят роли Нео и Тринити. Антагониста агента Смита в лице Хьюго Уивинга в четвертом фильме не будет. Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, Джонатан Грофф, Приянка Чопра и Джада Пинкетт Смит — новые звезды франшизы.
По слухам, Яхья Абдул-Матин II, известный по сериалу «Хранители» и фильму «Аквамен», сыграет молодую версию Морфеуса, которого в старой трилогии играл Лоренс Фишберн.
Релиз «Матрицы 4» из-за приостановки съемок был перенесен с 20 мая 2021 года на 1 апреля 2022-го.