Анастасия Лях .25 июня, 2020 8

На фото: Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс на съемках "Матрицы 4" до карантина

Папарацци засняли Киану Ривза, Кэрри-Энн Мосс и Нила Патрика Харриса в Берлине, где, судя по всему, возобновилось производство четвертой «Матрицы».

Напомним, съемки новой части популярной фантастической франшизы были поставлены на паузу в марте, когда европейские страны ввели строгий карантинный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день о проекте известно немного. Сюжет держится в секрете. Известно, что сценаристом и режиссером выступает Лана Вачовски. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс снова исполнят роли Нео и Тринити. Антагониста агента Смита в лице Хьюго Уивинга в четвертом фильме не будет. Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, Джонатан Грофф, Приянка Чопра и Джада Пинкетт Смит — новые звезды франшизы.

По слухам, Яхья Абдул-Матин II, известный по сериалу «Хранители» и фильму «Аквамен», сыграет молодую версию Морфеуса, которого в старой трилогии играл Лоренс Фишберн.