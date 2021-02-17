Анастасия Лях .17 февраля, 2021 10

Ранее сообщалось, что режиссер Кристофер МакКуорри снимет седьмой и восьмой фильмы шпионской франшизы про Итана Ханта друг за другом. Однако теперь, как сообщает Deadline, с продакшеном восьмой части придется повременить.

Виной тому, конечно же, пандемия, из-за которой сместились и съемочные графики, и даты релизов. И получилось, что съемки восьмой «Миссии» совпали с выходом в прокат сиквела «Лучшего стрелка», премьера которого, изначально отложенная на год из-за ковида, должна состояться 8 июля 2021. У Тома Круза есть обязательства по промо-кампании , так что сперва актер отправится в промо-тур с «Мэвериком», а уже после вернется к образу Ханта.

То есть съемки восьмой «Миссии» начнутся не раньше августа.