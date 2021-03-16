Анастасия Лях .16 марта, 2021 4

Режиссер Мэтт Ривз сообщил в Твиттере о завершении продакшена фильма «Бэтмен», где главную роль исполняет Роберт Паттинсон.

Съемки картины стартовали еще в январе 2020 года, но процесс постоянно прерывался то из-за всеобщего карантина, то из-за обнаружения коронавируса непосредственно на площадке у членов творческой группы. Сейчас наконец-то Ривз и команда готовы перейти к следующему этапу — постпродакшену.

Напомним, новый взгляд на классического дисишного супергероя вдохновлен нуарами и неонуарами. Сам постановщик описывает проект как мрачный детектив, далекий от традиционного супергеройского экшена. По сюжету Брюс Уэйн будет не столько размахивать кулаками, сколько расследовать, а именно пытаться раскрыть серию политических убийств, парализовавших Готэм.

Помимо Паттинсона в ролях заняты Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано, Джеффри Райт, Питер Сарсгаард, Энди Серкис, Джон Туртурро и другие. Релиз намечен на 4 марта 2022.