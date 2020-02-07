Анастасия Лях .7 февраля, 2020 7

Наконец-то . Режиссер старой трилогии с Мелом Гибсоном и «Дороги ярости» с Томом Харди Джордж Миллер готовится приступить к работе над новой частью франшизы, сообщает Geeks WorldWide.

Слухи об этом ходили давно, но только сейчас в новостях появилась конкретика. Если все пройдет гладко, то съемочный процесс новой истории Макса Рокатански начнется уже этим августом и пройдет в австралийской пустыне.

Известно, что к роли Макса вернется Том Харди. Появится ли в новом сюжете героиня Шарлиз Терон Фуриоса, пока неясно.

Отметим, что в марте Миллер приступает к съемкам более скромного проекта под названием «Три тысячи лет желания», в котором заняты Идрис Эльба и Тильда Суинтон. Режиссер должен будет успеть завершить работу до августа.