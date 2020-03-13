Анастасия Лях .13 марта, 2020 6

На фото: Иллюстрация из комикса о супергерое Шан-Чи

Как сообщает The Hollywood Reporter, речь о проекте под названием « Шан-Чи и легенда десяти колец», съемки которого стартовали совсем недавно.

В настоящее время съемочный процесс заморожен, поскольку постановщик картины Дестин Креттон госпитализирован с подозрением на коронавирус и проходит тесты, должные подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз.