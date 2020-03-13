Как сообщает The Hollywood Reporter, речь о проекте под названием «Шан-Чи и легенда десяти колец», съемки которого стартовали совсем недавно.

В настоящее время съемочный процесс заморожен, поскольку постановщик картины Дестин Креттон госпитализирован с подозрением на коронавирус и проходит тесты, должные подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз.

Напомним, экранизация комикса о Шан-Чи намерена вывести на большой экран первого марвеловского супергероя-азиата. И это будет первый фильм с использованием кунг-фу в киновселенной MCU. Его релиз запланирован на ‎11 февраля 2021 года.