Съемки нового «Отряда самоубийц» завершены

Анастасия Лях .1 марта, 2020 4

Об этом стало известно из Инстаграма режиссера Джеймса Ганна, который выложил групповое фото всей съемочной команды.

Под снимком постановщик написал: «Мы закончили снимать. За две недели до начала съемок умер мой отец. За две недели до конца съемок умерла моя собака. Это был сложный период в моей жизни, но в то же время самый насыщенный. И я благодарен всем за доброту, сочувствие и профессионализм, которые поддерживали и вдохновляли меня каждый непростой день».

Напомним, новый «Отряд самоубийц» — это и сиквел, и перезапуск одновременно фильма, вышедшего в 2016-м . Из старых героев вернутся персонажи Марго Робби, Виолы Дэвис, Юэля Киннамана, Джая Кортни. К ним присоединятся новички в лице Идриса Эльбы, Тайки Вайтити, Майкла Рукера, Джона Сины.

Релиз запланирован на 6 августа 2021 года.