Анастасия Лях .16 декабря, 2019 13

На днях закончились съемки новой экранизации видеоигры Mortal Kombat. Об этом в Твиттере сообщил сценарист проекта Грег Руссо.

Сюжет картины до сих держится в строжайшем секрете. Известно лишь, что он никак не будет связан с предыдущими киноадаптациями популярной игрушки. В режиссерском кресле находится Саймон МакКуэйд, а продюсирует Джеймс Ван («Астрал», «Заклятие», «Форсаж 7», «Аквамен»).

Напомним, что ранее игра, название которой переводится как «Смертельная битва», была перенесена на экран Полом У. С. Андерсоном . Фильм вышел в 1995 году и получил негативные отзывы.

Релиз новой версии намечен на 4 марта 2021 года.