Таня Гончаренко .1 сентября, 2021 3

На фото: Постер The Last of Us

Об окончании съемок пилотного эпизода сериала по мотивам постапокалиптического экшена The Last of Us в своем Instagram сообщил режиссёр Кантемир Балагов.

"Моя работа здесь закончена. Я благодарен за предоставленную возможность. Это был отличный опыт со взлетами и падениями", – написал режиссер.

Съемки первого эпизода экранизации проходили в Канаде, в городах Форт Маклауд и Калгари, где улицы города немного переделывают так, чтобы они больше походили на американские локации. В последнем будут снимать и остальные серии. Над следующими эпизодами сериала будут работать Ясмила Жбанич и Али Аббаси.

Напомним, сюжет игры и, соответственно, сериала заключен в постапокалиптическом мире, где случилась вспышка эпидемии вируса, превращающего людей в зомби. Главный герой Джоэл, потерял дочь во время разгара пандемии, а теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к вирусу.

The Last of Us - это высокобюджетный проект. Некоторое время назад канадский чиновник Джейсон Кенни заявил, что HBO будет выделять на сериал по 200 миллионов долларов в год. По его словам, шоу может получить целых восемь сезонов.