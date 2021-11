Таня Гончаренко .11 ноября, 2021 1

Об окончании продолжения культового сериала "Секс и город" под названием "And Just Like That…" ("И просто так...") сообщила исполнительница одной из главных ролей, а также, продюсер проекта - Сара Джессика Паркер, в сториз своего Instagram.

В сториз, актриса выложила видео, где идет по коридору телестудии, и подписала его "Моя последняя прогулка – пока – в качестве Кэрри".

Новость об окончании съемок поддержал и знаменитый Мистер Биг, актер Крис Нот, опубликовав фото в своем профиле, на котором крепко обнимает Паркер. Подпись под снимком гласит: "Поздний финиш в парке – люблю каждую минуту, проведенную вместе".

Напомним, премьера шоу "И просто так..." состоится в декабре этого года на стриминге НВО Мах и телеканале НВО.