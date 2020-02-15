Анастасия Лях .15 февраля, 2020 6

Харрисон Форд, который в очередной раз вернется к образу искателя приключений и разных древностей Индианы Джонса, в интервью каналу CBS рассказал, что съемки пятого фильма стартуют уже «примерно через два месяца», то есть предположительно в апреле.

О сюжете пятой картины пока ничего неизвестно. Официального названия тоже пока нет, так что проект фигурирует под рабочим заглавием «Индиана Джонс 5». Форд отметил, что с удовольствием возвращается к роли, которая до сих пор востребована зрителями, однако подчеркнул, что главное в таких возвращениях — «не выглядеть глупо», к чему он всегда и стремится, и пошутил, что «влезать в облегающие штаны и высокие сапоги» уже не так уж и легко.

Напомним, четвертый фильм под названием «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» вышел на экраны в 2008 году. Релиз пятой части запланирован на лето 2021 года.