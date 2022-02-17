Таня Гончаренко .17 февраля, 2022 11

HBO объявили о завершении съемок сериала "Дом дракона", который является спин-оффом популярной "Игры Престолов", - пишет Deadline.

Шоу основано на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь" написанной в 2018 году. События разворачиваются за 200 лет до событий оригинальной "Игры престолов" и освещают правление Дома Таргариенов во время гражданской войны, получившей название "Танец драконов".

Точной даты релиза пока нет. По словам Кейси Блойса - директора по контенту HBO и HBO Max, сервис избегал преждевременного анонса сериала, поскольку его производство испытывало проблемы, связанные с пандемией коронавируса, но зрители точно могут ожидать премьеру в этом году.