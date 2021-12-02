Анастасия Лях .2 декабря, 2021 4

Наследники фамилии Гуччи, которые на сегодняшний день уже не имеют никакого отношения к модному дому Gucci, разгневаны фильмом Ридли Скотта и намерены идти в суд, чтобы защитить свое доброе имя, пишет The Wrap.

Премьера биографической картины «Дом Гуччи», в которой сыграли Леди Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино, Джереми Айронс и Джаред Лето, вызвала скандал не только в семейных кругах Гуччи, но и в рядах людей, которые знали эту семью довольно близко. Сами наследники фамилии заявили, что фильм чудовищно исказил реальные факты и изуродовал персонажей, представил членов семьи невежественными, самовлюбленными, глупыми, оторванными от проблем обычных людей. В частности, потомков и родственников возмутило то, что Патриция Реджани (Леди Гага), заказавшая убийство Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), показана не монстром, а «жертвой».

Семья пока не подала иск, но дело идет именно к этому. Наследники решительно настроены дисквалифицировать картину, которая якобы опорочила и оклеветала их клан. Ранее негатив в адрес фильма выразил модельер Том Форд, которого больше всего возмутило то, каким недалеким и сумасшедшим представили Паоло Гуччи в исполнении до неузнаваемости загримированного Джареда Лето.