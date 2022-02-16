Таня Гончаренко .16 февраля, 2022 4

Родные конооператора Галины Хатчинс, которая трагично погибла на съемках вестерна "Раст", подали иск за произведенный Болдуином выстрел и халатное отношение членов съемочной группы, - пишет Deadline.

В иске говорится: "Галина Хатчинс заслуживала жизни, и обвиняемые могли предотвратить ее смерть, если бы они только свято соблюдали свой долг по защите безопасности каждого человека на съемочной площадке, где присутствовало огнестрельное оружие, а не упрощали процедуры безопасности, когда на карту были поставлены человеческие жизни, спешили придерживаться графика и игнорировали многочисленные жалобы на нарушения техники безопасности".

Помимо Болдуина, который и совершил выстрел, ответчиками указаны оружейник Ханна Гутьеррес Рид и помощник режиссера Дэвид Холлс, которые были в центре трагического инцидента.

Также, истцы заявляют, что "Болдуин и продюсеры студии, занимавшиеся производством "Раста", знали о проблемах с безопасностью огнестрельного оружия, возникших на съемочной площадке, и не предприняли действий для исправления ситуации".

Своих комментариев по этому поводу ни Болдуин, ни студия пока не давали.