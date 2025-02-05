sonyazhytkova .5 февраля, 2025 7

Також, одну з головних ролей у стрічці, яка поки що не має назви, виконуватиме Девід Діггс, відомий за ролями у "Nickel Boys" та "Snowpiercer".

У сюжеті фільму Семюел Л. Джексон виконує роль Морріса Стокса, колишнього кілера, який вирішив завершити свою кар'єру, але несподівано змушений повернутися до справи. Все починається, коли його племінник Леслі (Девід Діггс) опиняється в центрі скандалу через крадіжку грошей мафії. Залишити ситуацію без уваги неможливо, і Моррісу доводиться вступити в гру. Він має всього кілька днів, щоб повернути вкрадені гроші, інакше йому доведеться зробити непоправне. Додатково, його завдання ускладнює той факт, що Леслі чекає дитину.

Морріс бере племінника під своє крило і вирушає по місту, аби розрулити ситуацію, паралельно ділячись життєвими уроками та застосовуючи свої методи правосуддя. Та навіть якщо він здається старим і втомленим, не варто ставити його на коліна — той, хто ризикне випробувати його терпіння, швидко зрозуміє, на що здатен цей небезпечний чоловік. Коли мафія порушує домовленості, Морріс знову змушений продемонструвати, чому його бояться й поважають у кримінальному світі.

Ернест Дікерсон, який має великий досвід роботи в кіно та телебаченні, вважає, що Джексон ідеально підходить для цієї ролі, і його виконання обіцяє бути не тільки емоційно насиченим, а й дуже глибоким.

Джерело: Deadline