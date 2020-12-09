Как сообщает Deadline, сценарист британского
На днях стало известно, что в ней снимутся Сэмюэл Л. Джексон, Кумэйл Нанджиани, Кристин Милиоти, Лесли Джонс, Джо Кири и звезда легендарного ситкома «Друзья» Лиза Кудроу. Все они присоединились к ранее заявленному Хью Гранту.
Брукеру принадлежит сценарий, а в режиссерском кресле находится Аль Кэмпбелл, работавший над документальным комедийным телешоу «Charlie Brooker’s Weekly Wipe». Проект будет комбинацией реальной новостной хроники и интервью с вымышленными экспертами, комментирующими пандемию 2020 года.
Релиз должен состояться на Netflix уже 27 декабря.