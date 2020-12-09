Анастасия Лях .9 декабря, 2020 10

Как сообщает Deadline, сценарист британского сериала-антологии «Черное зеркало» Чарли Брукер готовит комедию в псевдодокументальном стиле под названием «Смерть 2020-му ».

На днях стало известно, что в ней снимутся Сэмюэл Л. Джексон, Кумэйл Нанджиани, Кристин Милиоти, Лесли Джонс, Джо Кири и звезда легендарного ситкома «Друзья» Лиза Кудроу. Все они присоединились к ранее заявленному Хью Гранту.

Брукеру принадлежит сценарий, а в режиссерском кресле находится Аль Кэмпбелл, работавший над документальным комедийным телешоу «Charlie Brooker’s Weekly Wipe». Проект будет комбинацией реальной новостной хроники и интервью с вымышленными экспертами, комментирующими пандемию 2020 года.

Релиз должен состояться на Netflix уже 27 декабря.