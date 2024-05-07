sonyazhytkova .7 мая, 2024 10

Режисером стрічки виступає - Ентоні Мандлер ("Монстр") за сценарієм Коліна Лідла ("Penny Dreadful: City of Angels"). Початок зйомок заплановано на жовтень цього року.



У науково-фантастичному трилері "Head Games" шпигун під прикриттям особистого шеф-кухаря проникає до вілли колишнього засновника компанії, що розробляє нейропротези. Його мета — вкрасти революційний винахід. Але, все не так як здається, коли розпочинаються таємничі ігри розуму.

Перед Каннським ринком CAA Media Finance та Range Media Partners представлять продажі у США, а A Higher Standard візьметься за міжнародні продажі. Виробництвом займуться Range Media Partners та Brillstein Entertainment Partners, а також Everlast Pictures. Екзек'ютив-продюсерами будуть представники A Higher Standard, Range Media Partners, Brillstein Entertainment Partners та Everlast Pictures.

Виконавчий продюсер висловив своє захоплення перед початком зйомок, наголосивши, що "Head Games" — це історія, що виходить за межі звичайної реальності та може стати важливою метафорою сучасної культури та майбутнього. Він також відзначив, що не може уявити кращих акторів для ролей Грема та Джейкоба, ніж Семюель Л. Джексон та Генрі Голдінг.

Джерело: Deadline