sonyazhytkova .19 октября, 2024 10

Шоураннер серіалу "Бог війни" Рейф Джадкінс разом із виконавчими продюсерами покидають проєкт, незважаючи на те, що для шоу Prime Video було створено кілька сценаріїв.

Amazon і Sony Pictures TV мають намір кардинально змінити курс розвитку серіалу "Бог війни", але деталі цієї трансформації поки що залишаються невідомими. У 2022 році, під час першого анонсу, було представлено зображення з гри 2018 року, на якому головний герой Кратос – колишній грецький бог війни – починає нове життя серед снігових рівнин та могутніх божеств скандинавської міфології. Тоді президент Sony Pictures TV Кетрін Поуп наголошувала, що шоу "прокладе шлях через давній міфологічний шлях Кратоса".

Попри зміни в команді, у "Бога війни" залишилося безліч матеріалів для адаптації. Серія дебютувала на PlayStation 2 у 2005 році, коли Кратос розпочав свій шлях помсти проти грецького пантеону, а його історія завершилася драматичною битвою на горі Олімп у грі "Бог війни 3" 2010 року.

У 2018 році студія Santa Monica перетворила Кратоса на (певною мірою) дбайливого батька свого сина Атрея. Проте його доля невідворотно переплітається з Балдером, Тором та Одіном, а ця епопея отримала своє логічне завершення в "Бог війни: Рагнарок" 2022 року. Тепер, з новими змінами та викликами, серіал має всі шанси розкрити ще більше захоплюючих аспектів цього епічного міфологічного всесвіту.

Джерело: Gamesradar