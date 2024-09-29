sonyazhytkova .29 сентября, 2024 5

Серіал, заснований на культовій франшизі жахів, не отримає четвертого сезону на каналах Syfy та USA Network.

Творець і виконавчий продюсер серіалу Дон Манчіні сподівався продовжити історію. У квітні він зізнався, що вже представив ідею четвертого сезону, сказавши, що "дуже хотів би продовжити роботу". Його ентузіазм підштовхнув до появи фан-кампанії #RenewChucky, яка збирала підтримку для продовження шоу. Однак, на жаль, результат виявився іншим. Незважаючи на це, Манчіні, який також є творцем і сценаристом оригінальних фільмів про Чакі, залишився вдячним і висловив упевненість, що це не кінець історії для ляльки-вбивці.

"Я розбитий через новину, що Чакі не повернеться в четвертому сезоні, але я неймовірно вдячний за ці три 'вбивчі' роки, які ми прожили", – поділився Манчіні. "Дякую UCP, Syfy, Peacock, Eat the Cat, нашому чудовому акторському складу і команді в Торонто – ви найкращі у своїй справі. І, звісно, величезні "криваві" обійми нашим фантастичним фанам. Ваша кампанія #RenewChucky дійсно зігріла холодне серце Чакі. Пам'ятайте, Чакі завжди повертається!".

У третьому сезоні "Чакі" лялька-вбивця опинилася в самому центрі влади — у стінах Білого дому, серед Першої родини США. Як Чакі опинився у найзахищенішій будівлі планети і які зловісні плани він має на цей раз? Чи зможуть Джейк, Девон і Лексі зупинити його, одночасно долаючи труднощі підліткового життя та любовних стосунків? Тим часом, Тіффані стикається з новою небезпекою — поліція все ближче підходить до неї через серію вбивств, що відбулися минулого сезону.

Серіал був створений Доном Манчіні спільно з продюсерами Ніком Антоскою, Алексом Гедлундом, Девідом Кіршнером та Джеффом Ренфо.

Джерело: Deadline