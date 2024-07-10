sonyazhytkova .10 июля, 2024 6

За даними Warner Bros. Discovery, четвертий епізод під назвою "Танок драконів", який вийшов у неділю ввечері, зібрав 8,1 мільйона глядачів у США, що робить його найпопулярнішим у цьому сезоні.

Компанія також зазначила, що стрімінговий перегляд другого сезону досяг нового максимуму з 1 по 7 липня. На даний момент прем'єрний епізод другого сезону наближається до 25 мільйонів переглядів. Четвертий епізод трохи випереджає прем'єру другого сезону, яка зібрала 7,8 мільйона глядачів.

Хоча другий сезон спочатку відставав від першого, який стартував з 10 мільйонами глядачів на ніч прем'єри, серіал зараз демонструє впевнене зростання аудиторії. Перегляд четвертого епізоду майже не поступається фіналу першого сезону, який зібрав близько 9 мільйонів глядачів.

Цей показник може здатися невеликим порівняно з фіналом "Гри престолів", який у 2019 році зібрав понад 19,3 мільйона глядачів, але слід зазначити, що наразі лише спортивні трансляції та деякі політичні події можуть досягати такої аудиторії в США.

Джерело: Deadline