sonyazhytkova .7 мая, 2024 18

Третій сезон популярного телешоу Prime Video швидко набирає популярності, обігнавши за перші 48 годин перегляду будь-яке інше шоу минулого тижня, включаючи "Оленя", згідно з даними від Barb, які надала overnights.tv.

Епізоди "Ферми Кларксона" захопили чотири перші місця у чартах перегляду відео за запитом у Barb, витіснувши "Оленя" з вершини. Найпопулярніший епізод набрав 3,7 мільйони глядачів, другий - 3 мільйони, а третій і четвертий - по 2 мільйони кожен, свідчачи про велику популярність серіалу. "Олень" від Netflix опинився на другому місці.

Додатково, у неділю найбільш популярним серіалом у ефірі була нова природнича серія "Ссавці" на BBC One, яку переглянули 3,1 мільйона глядачів.

У новому сезоні "Ферми Кларксона" головний герой та його фермерські помічники стикаються зі значними труднощами. Врожай загинув через суворі погодні умови, інфляція спричинила різкий підйом цін на необхідні матеріали, мрії про відкриття улюбленого ресторанчика розпалися, а фермерський магазин стоїть на межі банкрутсва.

Незважаючи на те, що минулого року були чутки про скасування Amazon шоу через славнозвісну пихату промову щодо Меган Маркл, четвертий сезон все ж відбувається.





Джерело: Deadline