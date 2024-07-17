sonyazhytkova .17 июля, 2024 10

Компанія уклала угоду з Netflix у США, яка дозволяє додати 15 шоу на стрімінгову платформу як частину "кураторського вибору" під брендом AMC.

Цей крок відбувається після того, як AMC зробила подібне з Max минулого року, що дозволило серіалам "Бійтеся ходячих мерців" і "Відкриття відьом" транслюватися на стрімінговій платформі Warner Bros. Discovery протягом двомісячного експерименту.

Компанія сподівається, що більше людей буде дивитися ці шоу на Netflix, залучаючи глядачів назад до AMC і її власної платформи AMC+. 13 серіалів AMC з'являться на Netflix на рік, починаючи з 19 серпня. Серед них: перші сезони "Ходячі мерці: Деріл Діксон", "Інтерв'ю з вампіром" Енн Райс, "Відьми Мейфейр" Енн Райс, "Месьє Спейд", "Цей брудний чорний мішок" і "Терор", три сезони "Відкриття відьом", "Темні вітри", вісім сезонів "Бійтеся ходячих мерців", "Банди Лондона", три сезони "У безлюдному краї", "Кевін може сам..." і "Проповідник".

Додатково, "Ходячі мерці: Мертве місто" і "Ходячі мерці: Ті, що живуть" з'являться на Netflix 13 січня 2025 року.

Джерело: Deadline