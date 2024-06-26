sonyazhytkova .26 июня, 2024 4

AMC Networks оголосило про продовження вампірської серії, ще до завершення другого сезону, який вийде в ефір 30 червня.

Ця сучасна адаптація готичного роману розповідає історію Луї де Пон дю Лака (Джейкоб Андерсон), Лестата де Ліонкура (Сем Рейд) та Клаудії (Бейлі Басс), як вони діляться своїм досвідом епічного кохання, крові та небезпеки безсмертя з журналістом Даніелем Моллоєм (Ерік Богосіан).

У третьому сезоні вампір Лестат відкриває своє життя унікальним способом — створюючи музичний гурт і вирушаючи в турне. До нього приєднуються Габріель, Ніколас, Магнус, Маріус та інші персонажі, чиї імена поки що залишаються в таємниці. Серед них Луї, Арманд, Моллой, Сем, Раглан, Фарід та багато інших.

У серіалі також знімаються Ассад Замман, Ділейні Хейлс та Бен Деніелс.

"Щиро дякуємо талановитим акторам та знімальним групам перших двох сезонів, які допомогли нам дійти до цього моменту. Вдячні відданим і пристрасним фанатам, які підтримували нас увесь цей час. Дякуємо Дену Макдермотту, Бену Девісу за ресурси і можливість продовжувати роботу над адаптацією неймовірних романів Анни Райс. І щиро перепрошуємо перед сім’єю та друзями актора Сема Рейда за те, що він все ще в образі Лестата. Месьє Лестат обіцяє повернути своє тіло лише після завершення серіалу (хай цей день ніколи не настане)", - поділився творець, сценарист і шоураннер Ролін Джонс.

Джерело: Deadline