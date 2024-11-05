sonyazhytkova .5 ноября, 2024 14

Творці молодіжної драми підтвердили, що з самого початку планували історію на п’ять сезонів.

Netflix разом із авторами серіалу оголосили про продовження до фінального сезону всього за кілька днів до прем'єри другої частини четвертого сезону. Останні п’ять епізодів стануть доступними на платформі 7 листопада.

"Літнього вечора 2017 року ми натрапили на фотографію підлітків на пляжі під час відключення електрики. Ця світлина надихнула нас на створення історії про чотирьох найкращих друзів, які прагнуть тільки веселитися. Від цього моменту ми уявили собі таємницю, що приведе до п’яти сезонів пригод, пошуку скарбів і дружби", — йдеться у листі творців серіалу Шеннон Берка, Джоша Пейта та Йонаса Пейта.

"Сім років тому здавалося, що ми ніколи не зможемо розповісти цю п’ятисезонну історію, але ось ми, на завершенні четвертого сезону, все ще працюємо", — продовжується в листі. "З невеликим сумом, але й з радістю, ми залишаємо позаду четвертий сезон і звертаємося до п’ятого, в якому сподіваємося повернути наших улюблених персонажів додому так, як ми уявляли й планували багато років тому. П’ятий сезон буде нашим останнім, і ми вважаємо, що він стане найкращим".

"Outer Banks" зарекомендував себе як справжній хіт для Netflix протягом чотирьох сезонів. Перша частина четвертого сезону, що вийшла 10 жовтня, стартувала на першій позиції в англомовних рейтингах Netflix і утримувалася в топ-10 протягом наступних двох тижнів. Другий і третій сезони увійшли до списку найпопулярніших оригінальних стрімінгових серіалів у 2021 та 2023 роках.

У серіалі знімалися такі актори, як Маделін Клайн, Мадісон Бейлі, Джонатан Девіс, Руді Панквоу, Карлація Грант, Дрю Старкі, Остін Норт, Фіона Палома, Дж. Ентоні Крейн, Полліанна Макинтош, Брiанна Браун, Ріго Санчес, Мія Чалліс та Каллен Мосс. Написання фінального сезону вже розпочалося, але дати виробництва та прем'єри поки що не відомі.

Джерело: Нollywoodreporter