sonyazhytkova .16 июля, 2024 3

Згідно з інформацією Variety, у першому сезоні спін-офу глядачі знову побачать Зої Перрі в ролі Мері Купер, Енні Поттс як Міми та Рейган Реворд у ролі сестри Міссі Купер.

Прем'єра серіалу відбудеться у четвер, 17 жовтня, о 20:00 на каналі CBS.

У головних ролях з'являться Монтана Джордан як Джорджі Купер, старший брат Шелдона, та Емілі Осмент у ролі його дружини Менді. Також у серіалі гратимуть Рейчел Бей Джонс як Одрі МакКаллістер та Вілл Сассо у ролі Джима МакКаллістера, батьків Менді, які також з'являлися у "Молодому Шелдоні".

Виконавчий продюсер серіалу Чак Лорре зазначив, що можливі й інші камео минулих персонажів, включаючи Ієна Армітіджа в ролі улюбленого генія Шелдона Купера. "Сподіваюсь, так. Ми поступово рухаємося вперед. Це для нас новий досвід. Але, як ви знаєте, мати, сестра та бабуся Джорджі дуже важливі для цієї історії", - додав Лорре.

Джерело: Мovieweb