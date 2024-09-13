sonyazhytkova .13 сентября, 2024 6

Довгоочікувана кримінальна серія стала справжнім відкриттям, отримавши майже ідеальний рейтинг. Наразі шоу може похвалитися 93% позитивних відгуків від критиків, що перевищує навіть оцінку фільму "Бетмен" (2022), який мав 85%.

У центрі уваги серіалу - Колін Фаррелл у ролі Оззі Кобба, проте справжній фурор серед критиків викликала гра Крістін Міліоті. Її персонаж, Софія Фальконе, здобув високу оцінку за надзвичайну інтенсивність і жорстокість. Як зазначила заступниця редактора з розваг видання Fay Watson: "Міліоті завжди була відома своєю чарівністю, але тепер вона вражає новим рівнем майстерності, показуючи безжальність свого героя з небаченою силою".

Серіал вже охрестили "майже ідеальною гангстерською сагою", а деякі навіть порівнюють його з "Кланом Сопрано". Проте слід зазначити, що Роберт Паттінсон не з'явиться в ролі Бетмена. Режисер Метт Рівз пояснив, що вибір зосередитися на боротьбі персонажа Коліна Фаррелла за владу без участі супергероя був зумовлений бажанням заглибитися в темний світ кримінальних інтриг.

Серед акторського складу "Пінгвіна" також можна побачити Рензі Феліза та Марка Стронга. Прем'єра серіалу відбудеться 19 вересня, і нові епізоди радуватимуть глядачів щонеділі на HBO. Не пропустіть можливість зануритися в цю захоплюючу кримінальну драму!

Джерело: Gamesradar