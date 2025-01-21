sonyazhytkova .21 января, 2025 6

Кріс Коламбус, творець перших фільмів культової магічної франшизи, висловив своє захоплення майбутнім телешоу, назвавши його "вражаючою ідеєю", яка дозволить заглибитися у невідомі куточки Гоґвортсу.

"Коли працюєш над фільмом, є певні обмеження", — зазначив продюсер "Носферату" в інтерв'ю People. Коламбус, який стояв за режисерським пультом під час роботи над стрічками "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001) та "Гаррі Поттер і таємна кімната" (2002), підкреслив, що в рамках повнометражного фільму неможливо вмістити всі деталі захоплючої книжкової історії.

"Наша перша картина тривала 2 години 40 хвилин, а друга була майже такою ж довгою", — розповів режисер. Він додав, що команда намагалася максимально передати сюжет книги, проте не все вдалося втілити на екрані.

Новий серіал, за словами керівника HBO & Max Content Кейсі Блойса, буде "точною адаптацією" популярної серії книг Джоан Роулінг. Проєкт розрахований на 10 років виробництва, що дозволить відтворити всі сюжетні лінії, які свого часу довелося вирізати з фільмів.

"Формат серіалу дає змогу глибше розкрити всі сюжетні деталі, які не вдалося включити у фільми", — зазначив Коламбус. "Там буде багато чудових сцен, які ми не могли показати раніше".

Режисер також додав, що з нетерпінням чекає на прем'єру: "Я впевнений, що це буде щось грандіозне".

За попередньою інформацією, зйомки серіалу стартують цього літа під керівництвом шоуранерки Франчески Гардінер. На кастинг головних ролей Гаррі, Герміони та Рона подали заявки понад 32 тисячі дітей, які прагнуть стати спадкоємцями ролей, зіграних Деніелом Редкліффом, Еммою Вотсон та Рупертом Ґрінтом.

Джерело: Deadline