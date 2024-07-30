sonyazhytkova .30 июля, 2024 6

Цей проєкт, який описує пригоди кмітливої та харизматичної розбійниці XVIII століття в Англії, став дебютним для британської сценаристки Селлі Уейнрайт на стрімінгових платформах.

Серіал, прем'єра якого відбулася кілька місяців тому, не досяг необхідних показників для продовження.

"Розбійниця Нелл" була представлена три роки тому з великою помпезністю і швидко стала однією з найочікуваніших прем'єр від британського офісу Disney+. Головну роль у серіалі виконала Луїза Херланд з телешоу "Дівчата з Деррі".

Сюжет слідує за Нелл, яка опиняється в пастці і перетворюється на відому розбійницю Англії. Однак, коли з'являється магічний дух на ім'я Біллі Блайнд, Нелл виявляє, що її призначення набагато більше, ніж вона могла уявити.

У акторському складі також присутні Адріан Лестер, Нік Мохаммед і Джоелі Річардсон. Сценарій написала Селлі Уейнрайт, а режисерську роботу здійснив Бен Тейлор ("Сексуальна освіта"). Серіал здобув позитивні відгуки, особливо відзначали гру Херланд.

Представники Disney підтвердили, що телешоу "Розбійниця Нелл" не буде продовжено на другий сезон. Вони висловили гордість за створений світ під керівництвом Селлі Уейнрайт і Бена Тейлора, подякували всім учасникам проєкту, включаючи продюсерів з Lookout Point та акторів. Також, компанія зазначила, що сподівається на подальшу співпрацю в майбутньому.

Джерело: Deadline