sonyazhytkova .8 декабря, 2024 6

Apple TV+ презентував офіційний трейлер наступної частини популярного серіалу "Розрив", де головного героя, Марка Скаута у виконанні Адама Скотта, чекає ще більше загадок і небезпек у рамках експерименту з радикальним розділенням роботи та особистого життя.

Марка, лідера команди Lumon Industries, повертають до компанії після подій першого сезону. Завдяки процедурі "розриву", співробітники компанії розділяють спогади на два світи: робочий (для "інні") та особистий (для "ауті"). У трейлері видно, як Марка намагається з’ясувати справжнє призначення своєї роботи, підтримуючи контакт з колегами Геллі (Брітт Ловер), Діланом (Зак Черрі) та Ірвінгом (Джон Туртурро).

Напруга посилюється після відкриття, що дружина Марка, Джемма (Дічен Лакман), яка, здавалося, загинула, насправді працює у Lumon під ім’ям Міс Кейсі. У новому сезоні герої розслідують таємниці корпорації, досліджуючи її коридори та навіть виходячи у дикий світ.

У касті другого сезону, окрім вже знайомих акторів, з’являться нові обличчя: Алія Шокат, Стефано Караннанте та Боб Бабалан. Загалом у сезоні заплановано 10 епізодів.

Прем’єра другого сезону "Розриву" відбудеться 17 січня 2025 року. Перша серія стане доступна у п’ятницю, а наступні виходитимуть щотижня до 21 березня.

Цікаво, що питання "Чим ми тут насправді займаємося?" стає ключовою темою сезону, який обіцяє ще більше розкрити глибини експерименту з розділенням пам’яті.

Джерело: Deadline